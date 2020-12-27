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Народный календарь. Кому можно ждать помощи в работе 28 декабря
крейсер «Москва»

Народный календарь. Кому можно ждать помощи в работе 28 декабря

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 28 декабря было принято называть Трифоновым днем, заря в рукавицах. Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского, который был покровителем моряков. Ему молились все, кто выходил в море, моряки просили Трифона о защите и помощи в работе.

Люди верили, что с этого дня нечистая сила начинает слабеть из-за удлинения светового дня. Победить зло помогут зари. Люди проводили обряд, помогая солнцу быстрее справиться с морозом. Они рано утром высыпали горящие угли на снег, веря, что это отгоняет нечистую силу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Кому можно ждать помощи в работе 28 декабря

Приметы обещали, что какая погода стоит 28 декабря, таким и март будет. Если услышите пение синиц, то грядет похолодание. Если на небе видны красные дуги, то ждите сильного мороза.

понедельник 28 декабря отмечается Международный день кино.

955 лет назад в Лондоне было основано Вестминстерское аббатство. Его основой стала церковь Святого Петра. 41 год назад в столице был запущен Олимпийский велотрек в Крылатском.

В этот день родились Маршал Советского Союза Иван Конев, актеры Дензел Вашингтон и Сиенна Миллер, рок-музыкант, основатель группы «Ноль» Федор Чистяков.

Именины отмечают Василий, Иларион, Степан, Павел.

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