Группу россиян с маленькими детьми спасли в Сербии из снежного заноса

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Восемь российских граждан спасли из снежного заноса на западе Сербии. Об этом сообщило МВД республики в воскресенье, 27 декабря.

По данным ведомства, среди спасенных россиян — шесть взрослых и двое детей.

Группа российских граждан передвигались на микроавтобусе. В районе горного массива Златибор в 200 километрах на запад от Белграда автобус застрял в снегу.

— Сотрудники МВД, сектора по ЧС эвакуировали в воскресенье вечером шесть граждан РФ, которые с микроавтобусом застряли в снежных заносах в районе Стубло недалеко от Златибора, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что среди эвакуированных россиян — один младенец и один десятилетний ребенок. О состоянии спасенных — не сообщается, передает РИА Новости.

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