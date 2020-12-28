Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сибирские ученые объяснили, почему ветви елей приобретают голубой оттенок
Фото: Анна Быкова

Сибирские ученые объяснили, почему ветви елей приобретают голубой оттенок

Анастасия Волоснова

Наука

Ветви елей становятся голубыми из-за воска, который защищает их от ультрафиолетового излучения. Об этом рассказали ученые Института физики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Во время исследования ученые отделили восковой слой от ветвей ели, используя дистиллированную воду. Оказалось, что под покрытием ель имеет привычный зеленый цвет.

По словам ученых, восковой покров ветвей состоит из нанотрубок. Чтобы увеличить эффективность фотосинтеза, нанотрубки поглощают ультрафиолет. При значительном дефиците света такое покрытие помогает хвойным деревьям выживать, сообщили ученые.

Читайте также: Свыше 40 видов краснокнижных птиц можно встретить в столичных лесопарках

природаученыедеревья
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте