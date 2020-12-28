Сибирские ученые объяснили, почему ветви елей приобретают голубой оттенок

Фото: Анна Быкова

Ветви елей становятся голубыми из-за воска, который защищает их от ультрафиолетового излучения. Об этом рассказали ученые Института физики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Во время исследования ученые отделили восковой слой от ветвей ели, используя дистиллированную воду. Оказалось, что под покрытием ель имеет привычный зеленый цвет.

По словам ученых, восковой покров ветвей состоит из нанотрубок. Чтобы увеличить эффективность фотосинтеза, нанотрубки поглощают ультрафиолет. При значительном дефиците света такое покрытие помогает хвойным деревьям выживать, сообщили ученые.

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