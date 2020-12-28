Власти Москвы рассказали, какими будут умные стройплощадки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперимент по созданию умной строительной площадки в столице вышел на практическую стадию реализации. Об этом в понедельник, 28 декабря, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, современные информационные технологии позволят автоматизировать некоторые процессы и сократить сроки строительства. Одним из компонентов умной строительной площадки станет система измерения уровня шума. Она сможет выявить превышение установленных параметров и анализировать характеристики сигнала.

Также особое внимание будет уделено соблюдению правил безопасности и охраны труда на строительных объектах. Тестирование новой технологии цифрового дублирования деятельности работников уже идет на одной из стройплощадок в районе Метрогородок. Левкин подчеркнул, что внедрение этой системы даст возможность предупреждения несчастных случаев на производстве, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова добавила, что актуальные данные об объекте будут внесены в цифровой паспорт. В него войдут сведения о проектной документации, графике реализации и об информационной модели.

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