Китайские ученые нашли опасное последствие обучения на удаленке

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Школьники из-за пандемии коронавируса были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Китайские ученые обнаружили, что за полгода у детей начала развиваться близорукость.

Офтальмологи из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае проверили свыше миллиона ребят на остроту зрения. В рамках проекта такую процедуру проводят на протяжении десяти лет раз в шесть месяцев.

— Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19, — говорится в исследовании.

По словам ученых, наибольшему риску подвержены ученики младших классов. Исследователи планируют продолжить проект для того, чтобы наблюдать за зрением школьников в долгосрочной перспективе, передает ФАН.

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