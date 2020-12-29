Эксперты предупредили о росте числа опасных природных явлений в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Российские специалисты заявили, что в стране растет число опасных природных явлений по итогам года. В будущем эта тенденция может продолжиться.

По словам экспертов, среди этих явлений — аномально теплая осень, тундровые пожары и ледяные дожди.

Так, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первые два месяца 2020 года были аномально теплыми за всю историю метеонаблюдения в России.

— Связано это с тем, что воздушные массы из Атлантики впервые в течение января и февраля определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом, — пояснил эксперт.

По словам специалиста, в столице в этом году был зафиксирован самый теплый октябрь за 142 года наблюдений. Помимо этого, в Приморском крае прошел интенсивный ледяной дождь.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец согласился с тем, что на протяжении года наблюдалась аномальная погода в России. Весь год стал самым теплым и влажным в истории, заявил он.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин напомнил о тундровых пожарах в Якутии. Такие явления являются редкостью для этого региона. При этом, добавил Кокорин, за минувшие 20 лет в стране в два раза увеличилось число опасных метеорологических явлений, передает ФАН.

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