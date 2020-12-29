Главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Игоря Барцица арестовали в Москве

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Лефортовский районный суд арестовал обвиняемого в хищениях Игоря Барцица — директора Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба суда.

— Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря 2020 года в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2021 года, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Игоря Барцица обвиняют в организации преступной схемы хищения денег.

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