Отец Клавы Коки не сдержал слез, получив от дочери роскошный подарок на день рождения

Фото: instagram.com/klavacoca

Певица и блогер Клава Кока подарила отцу иномарку за два миллиона рублей на его день рождения. Об этом звезда Black Star рассказала в своих соцсетях.

24-летняя звезда опубликовала фотографии и видео, на которых запечатлены эмоции ее отца. Сначала мужчина не верит, что его дочь решилась на такой роскошный презент, но когда сказка становится явью, он не может сдержать слез. Так, Кока вручила отцу ключи от черной Toyota Camry.

— Подарила папе машину на день рождения. Исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция бесценна, — написала певица в своем Instagram.

Она призналась, что сама ездила в автосалон и выбирала, какой автомобиль купить отцу. Организовать поздравление ей помог брат, принесший огромный бант, которым потом украсили стоящую на парковке машину.

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