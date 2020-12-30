Москвичку ограбили при покупке красной икры через интернет-сайт

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У жительницы столицы украли 23 800 рублей при покупке красной икры через интернет. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что пострадавшая решила заказать девять килограмм красной икры на сайте. Так, она перевела продавцу деньги через интернет-кошелек. На следующий день ей позвонил курьер, сообщив о том, что рейс с товаром задерживается.

На данный момент икру не доставили покупательнице, а денежные средства не вернули. Телефон продавца находится вне зоны действия сети. Сотрудниками полиции проводится проверка.

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