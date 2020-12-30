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Названа главная ошибка в приготовлении пельменей
Фото: pexels.com

Названа главная ошибка в приготовлении пельменей

Ростислав Зубков

Общество

Сварить пельмени правильно бывает не так просто, как кажется. О том, как не допустить ошибку, способную разрушить вкус продукта, рассказал пользователь китайской соцсети WeChat.

Автор соответствующей публикации отметил, что многие привыкли кидать замороженные пельмени в кастрюлю с кипятком, но этого нельзя делать. В противном случае они могут лопнуть из-за разницы температур. Более того, затем пельмени могут слипнуться.

Чтобы не допустить фатальной для пельменей ошибки, перед варкой нужно довести сам продукт до нормальной температуры. Это повысит пластичность пельменей, что не даст им не лопнуть.

При этом, продолжает пользователь, вода не должна быть холодной или кипятком. Идеальная температура — 50 градусов. После закипания воды в кастрюлю нужно добавить холодную воду, советует юзер. Его слова передает «ИноСМИ».

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