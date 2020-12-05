Американский блогер назвала самые уникальные блюда русской кухни

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Жительница Нью-Йорка Кэти Мачодо, которая ведет блог The Travel, назвала самые уникальные, по ее мнению, блюда русской кухни.

России характерна уникальная и классическая кухни, заявила она. В стране рецепты традиционных блюд часто передавали из поколения в поколение. Блогер отметила, что некоторые блюда лучше всего пробовать непосредственно в самой стране.

В этом перечне оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, котлеты по-киевски и селедка под шубой.

Кэти Мачодо рассказала, что борщ является одним из самых популярных супов в стране.

— Все знают этот суп из-за его глубокого пурпурно-розового оттенка, так как он готовится из свеклы и помидоров, — пояснила она.

Девушка также уточнила, что окрошка популярна у россиян летом, а блины часто едят с начинкой из творога, мяса, грибов «и даже капусты». Автор блога также добавила, что котлеты по-киевски многим знакомы по своему вкусу, однако не все знают, что блюдо происходит из России.

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