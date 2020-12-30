Бывшего мужа Меган Фокс заметили с новой девушкой

Фото: instagram.com/arent_you_that_guy

После развода с актрисой Меган Фокс ее бывшего мужа Брайана Остина Грина не раз замечали с новыми пассиями. Теперь мужчину заподозрили в очередном романе, пишет People Talk со ссылкой на зарубежные СМИ.

По предварительным данным, Грин начал встречаться с участницей шоу «Танцы со звездами» Шарной Берджесс. Пару недавно заметили в аэропорту. Как утверждает пресса, они отправились вместе в отпуск на рождественские каникулы.

При этом недавно австралийская танцовщица дала интервью, в котором призналась, что ее сердце занято, однако имя избранника она скрыла.

Напомним, Меган Фокс с 2010 года состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином. В мае 2020 года пара развелась, у них остались трое детей: Бодхи, Ной и Джорни. После этого Фокс вступила в романтические отношения с Колсоном Бейкером (рэпер Machine Gun Kelly).

Читайте также: Бывший муж Меган Фокс высмеял ее признание в любви к рэперу