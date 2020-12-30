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В Москве начала работу комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах
Фото: Предоставлено фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»

В Москве начала работу комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах

Юлия Ямпольская

Город

В столице создали комиссию по защите прав граждан, которые проживают в домах-интернатах. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как отметил глава ведомства Евгений Стружак, каждый год учреждения направляют дела в городские суды для того, чтобы вернуть дееспособность своим подопечным.

— Для этого мы и создали комиссию, первыми среди всех субъектов в России. Со стороны органов соцзащиты в комиссию вошли сотрудники профильного управления, специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи, — пояснил руководитель департамента.

Уточняется, что по инициативе ведомства к участию в работе комиссии пригласили более 20 специалистов, которые помогают людям с ментальными особенностями. В их состав вошли руководители психоневрологических интернатов и специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского».

Первое заседание комиссии провели в дистанционном формате. По результатам первой встречи комиссия вынесла на голосование несколько предложений. Так, согласно одному из них, следует сократить число дел, которые были поданы в суды на лишение дееспособности проживающих в интернатах. Специалисты предложили передавать такие дела в суд по решению комиссии.

Следующее заседание экспертной группы пройдет в феврале следующего года.

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