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Завершилось расследование авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране
Фото: Скриншот с видео на youtube/Alexandr Khakhlin

Завершилось расследование авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране

Анастасия Волоснова

В мире

Завершилось расследование авиакатастрофы, в которой был сбит украинский самолет под столицей Ирана. Об этом рассказал министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.

После вылета из Тегерана утром 8 января летевший в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение. Власти Ирана рассказали о завершении расследования инцидента.

— Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам, — приводит РИА Новости слова иранского министра.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не получал от Тегерана отчет о катастрофе. Он добавил, что украинская сторона не будет переходить к судебным разбирательствам, пока не убедится в невозможности мирно урегулировать этот вопрос с Ираном.

Крушение украинского «Боинга» под Тегераном

Утром 8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев.

По информации министерства иностранных дел Украины, жертвами катастрофы стали: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре гражданина Афганистана и по три гражданина Великобритании и Германии. Россиян на борту не было. Тела погибших были направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.

11 января Тегеран признал, что украинский Boeing 737 был принят за «вражеский объект» и сбит по ошибке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за сбитый Boeing 737. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде во время пресс-конференции после сообщения о причинах крушения украинского лайнера. Он также подчеркнул, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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