Евросоюз подписал соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

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Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода Королевства из состава ЕС. Церемония подписания соглашения состоялась в среду, 30 декабря, в Брюсселе.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Европейского союза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает это в Лондоне от лица своей страны.

Мишель заявил, что договоренность, к которой стороны пришли, является результатом длительных интенсивных переговоров, во время которых ЕС показал беспрецедентный уровень единства.

— Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза, создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний, — отметил Мишель.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом, после чего оно будет окончательно утверждено Советом Евросоюза, сообщает ТАСС.

В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан между Соединенным Королевством и странами ЕС — им потребуются визы. Также произойдет ряд изменений, однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения и сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.

Напомним, официально Британия вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года, но до конца года она остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке. С 1 января 2021 года стороны начнут работать в новом формате. После этой даты британцы окончательно покинут ЕС.

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