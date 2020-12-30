Педагоги из 200 столичных школ подали заявки на конкурс «Учителя года Москвы — 2021»

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Педагоги из 200 столичных школ подали заявки на участие в конкурсе «Учителя года Москвы — 2021». В этом году он будет посвящен первому полету человека в космос.

Для того чтобы стать участником соревнования, нужно быть победителем или призером каких-либо важных профессиональных соревнований. Свои достижения учителя должны были указать при регистрации на сайте конкурса.

Следующий этап — написание педагогического диктанта и сдача вступительного экзамена. Команды, которые пройдут в полуфинал, будут участвовать в блицтурнире. В финале учителя разработают социально значимый проект.

Как отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин, конкурс является уникальной возможностью для педагогов не только испытать себя, но и научиться новому у своих партнеров.

— Ведь каждый участник уже сумел доказать высокий уровень педагогического мастерства в различных проектах, на городских конкурсах, олимпиадах, а перед капитанами команд стоит непростая задача уверенно возглавить коллектив учителей-лидеров и привести их к победе, — цитирует Зинина официальный сайт мэра Москвы.

Для победы в конкурсе необходимо умение работать в команде, грамотно распределять задачи и организовывать работу в группе.

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