Сергей Собянин поблагодарил московских учителей за работу в 2020 году

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для столичных учителей уходящий год стал особенно непростым. Об этом в понедельник, 28 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, весной всего за неделю власти города перевели более миллиона школьников на дистанционное обучение. В результате нагрузка на учителей серьезно выросла. Несмотря на эти сложности, школьники закончили учебный год с хорошими результатами.

— Московские выпускники сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы. Большинство из них поступили в вузы, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что власти столицы вместе с учителями постоянно развивают «Московскую электронную школу» (МЭШ). В ближайшее время в МЭШ появятся новые сервисы самообучения и проверки знаний. Сергей Собянин отметил, что в столичных школах становится все больше профильных классов. В будущем планируется расширить список школ-участников проектов предпрофессионального образования. Кроме того, власти Москвы продолжат оснащать классы и лаборатории современным оборудованием, а также создавать комфортные условия для работы педагогов.

Сергей Собянин поблагодарил учителей за их профессионализм и работу.

— Желаю вам успехов, вдохновения и самое главное — крепкого здоровья, — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин открыл три детские поликлиники в столице после реконструкции.

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