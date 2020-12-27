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Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником

Евгения Звощик

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех столичных спасателей с их профессиональным праздником. Об этом глава города написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 27 декабря.

Он отметил, что среди тех, кого он поздравляет, — пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России.

— От имени москвичей спасибо за вашу храбрость, самоотверженный труд, спасенные жизни! У вас такая работа, в которой жизненно важны взаимная поддержка, дружба, семейная атмосфера. Неудивительно, что в этой сфере много рабочих династий, — пояснил мэр.

В качестве примера он привел семейство Король. По его словам, Денис Король работает пожарным 15 лет. Со своей супругой Натальей он познакомился в отряде — она аттестованный спасатель. Старший из четверых детей, Роман, вдохновился примером родителей и пошел по их стопам.

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