Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Владимир Путин упомянул, что в этом году МЧС России отмечает свое 30-летие / Фото: youtube.com /Россия 24

Президент России Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС РФ в борьбе с пандемией COVID-19 и поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.

— Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году — за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. А также особо отмечу ваше участие в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, — сказал он в поздравлении по случаю Дня спасателя.

Российский лидер упомянул, что в этом году МЧС исполняется 30 лет. Все это время сотрудники ведомства надежно защищали граждан, их жизнь, здоровье и имущество от природных и техногенных угроз.

Также Путин подчеркнул, что профессию спасателя выбирают только смелые, решительные и с твердым характером люди, передает РИА Новости.

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