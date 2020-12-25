Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ года науки и технологий в 2021 году. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 25 декабря.

В указе отмечается, что следующий год станет годом науки и технологий для дальнейшего развития данных направлений в стране. Уточняется, что администрация президента РФ до 25 декабря должна образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.

Сопредседателями организационного комитета станут заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Напомним, 24 декабря Путин на заседании попечительского совета МГУ предложил объявить следующий год в России Годом науки и технологий.

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