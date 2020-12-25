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Родители 13,5 миллиона детей в России получили новогодние выплаты
Фото: pexels.com / Andreas Wohlfahrt

Родители 13,5 миллиона детей в России получили новогодние выплаты

Ростислав Зубков

Финансы

Родители 13,5 миллиона детей до восьми лет получили новогодние выплаты, сообщил Пенсионный фонд России в пятницу, 25 декабря.

По информации пресс-службы ведомства, большая часть выплат пришла семьям автоматически — без подачи новых заявлений.

— Спустя неделю после объявления единовременной выплаты пять тысяч рублей средства по указу президента получили родители 13,5 миллиона детей до восьми лет, — констатировали в ПФР.

В фонде уточнили, что автоматически деньги перевели родителям 13 миллионов детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился перечислить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. На каждого ребенка в семье выплатят по пять тысяч рублей. В СМИ назвали этот указ главы государства «новогодним подарком».

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