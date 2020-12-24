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Мишустин поручил донести до россиян порядок детских выплат к Новому году
Фото: «Вечерняя Москва»

Мишустин поручил донести до россиян порядок детских выплат к Новому году

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил держать на особом контроле вопрос предновогодних выплат семьям с детьми до семи лет включительно.

По словам главы кабмина, необходимо хорошо информировать население о порядке получения этих выплат, передает РИА Новости.

— Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка, — заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, 24 декабря.

Он напомнил, что предновогодние выплаты по пять тысяч рублей уже выдали на 13 миллионов детей. Заявление о поддержке подобного плана можно будет подать до 1 апреля следующего года.

Ранее сообщалось, что кабмин подготовил постановление о двойных выплатах медикам в новогодние праздники.

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