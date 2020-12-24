Кабмин подготовил постановление о двойных выплатах медикам в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство РФ подготовило постановление об удвоении выплат медикам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом в новогодние праздники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 24 декабря.

По его словам, это решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Кабмин уже подготовил соответствующее постановление. Глава правительства отметил, что медицинские работники получат повышенные выплаты уже в январе, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр поручил проверить, как производятся выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

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