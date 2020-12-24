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Путин проведет видеоконференцию с правительством 24 декабря
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин проведет видеоконференцию с правительством 24 декабря

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 декабря, в режиме видеоконференции проведет встречу с правительством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава правительства, в частности даст оценку работе кабмина. Песков уточнил , что это будет «та самая предновогодняя встреча», которая проходит каждый год.

— В режиме видеоконференции совсем скоро он выйдет на связь с членами правительства. Как всегда президент даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Государственная дума дала кабмину право регулировать цены на продукты.

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