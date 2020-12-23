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Госдума дала кабмину право регулировать цены на продукты
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Госдума дала кабмину право регулировать цены на продукты

Ростислав Зубков

Закон

Депутаты Госдумы приняли закон, дающий правительству право самостоятельно регулировать стоимость продуктов в случае необходимости. Речь идет о социально значимых товарах.

Ранее, если эта продукция в одном или нескольких регионах дорожала на 30 процентов и более за месяц, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.

Принятый нижней палатой парламента закон снимает это ограничение и позволяет властям вводить предельные розничные цены на срок до трех месяцев в любое время.

Уточняется, что список социально значимых продуктов будет определять также правительство. Пока в его постановлении указаны говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Новые правила продажи продуктов утвердили в России

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