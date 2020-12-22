Новые правила продажи продуктов утвердили в России

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В России с начала 2021 года вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Правила были разработаны Роспотребнадзором.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, не разрешается продажа продуктов с истекшим сроком годности, а также товаров, на которые нет документов, устанавливающих соответствие с заявленным производителем.

Так, под запрет попали негерметичные, деформированные консервные банки, продукция в таре, которая обладает «признаками бомбажа и микробиологической порчи», клубни картофеля с позеленением, повторно размороженная и замороженная продукция, яйца с загрязненной скорлупой, в том числе утиные и гусиные.

Данные нововведения вступают в силу 1 января 2021 года. Срок их действия составит шесть лет — до 1 января 2027 года.

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