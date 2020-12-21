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Эксперт объяснил, почему красную икру нужно покупать в жестяной банке
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему красную икру нужно покупать в жестяной банке

Оксана Васильева

Потребление

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что красную икру нужно покупать в жестяной банке, закатанной в определенных регионах, сообщает «МИР 24».

— Я бы рекомендовал красную икру покупать в жестяной банке, закатанной на Камчатке, Курилах, Сахалине, Дальнем Востоке в нынешнем году с июня по октябрь. Желательно, чтобы дата была выдавлена на крышке изнутри... — сказал Савельев.

Он отметил, что в России за год съедают порядка 15 тысяч килограммов красной икры. Добытого в этом году продукта вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос, но трейдеры пытаются продать под видом свежей икры замороженную ранее.

— Современные технологии позволяют морозить и хранить ее два–три года в холодильниках, как говорят алчные трейдеры. По мере необходимости они ее оттуда достают и фасуют в жестяные баночки, в стеклянные, ставя на них дату, когда они ее зафасовали, — добавил эксперт.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что качество красной икры значительно улучшилось из-за меньшего содержания в ней сока. Также, передает NEWS.ru, на Камчатке в этом году вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося заготовили только 180 тысяч тонн. К примеру, в 2018 году улов там был на уровне 483 тысяч тонн. Однако, по мнению экспертов, тут оказало существенное влияние ослабление рубля, что сделало продажу рыбы на экспорт более выгодной.

Источник: mir24.tv

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