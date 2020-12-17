Клевое дело по нраву жителям мегаполиса

Пенсионер Александр Назин ловит рыбу на нижнем Царицынском пруду. Лед уже схватился, в нем москвич проделал лунку, чтобы можно было достать улов / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Зимняя рыбалка — занятие популярное. Рыбаки в Москве не переводятся, а с удовольствием рассказывают как провести время в тишине и с удочкой.

Еще на древних плитах, коим не одна тысяча лет, было изречение, посвященное этому досугу. Оно гласило, что боги не засчитывают время, проведенное на рыбалке, в счет жизни. Что может быть лучше, чем на несколько часов или даже дней оторваться от городской суеты и провести на природе? А если ехать далеко не хочется? Тогда может выручить Москва-река. Да-да, в черте города тоже можно провести время с удочкой. Таких мест в Москве порядка 30 На улицах Флотской, Ангарской, Крылатской, Стартовой, Одинцовской, Воскресенской, Оранжерейной, Академика Виноградова, Алтайской, Большой Академической и Большой Косинской.

Места есть на Красном пруду в Измайловском парке, на Бездонном озере в Серебряном Бору, в Кусковском парке на Большом пруду, на Химкинском водохранилище, в Левобережной зоне отдыха за МКАД и в других местах, где течет Москва-река или есть небольшие местные водоемы. Кстати, рыбаки не всегда забирают с собой улов.

— Здесь важно просто провести время, побыть наедине со своими мыслями, — говорит Алексей Герасимчук.

У молодого человека рыбалка — давнее увлечение. Признается, что с удовольствием ездит не только в городской черте по известным локациям, но и может выбраться в ближайшие области от Москвы.

— Зимняя рыбалка — особая история, — продолжает он. — Здесь важно снаряжение. Замерзнуть у воды можно за 5–10 минут, потому и одеваться нужно теплее.

А еще важно знать, схватился ли на реке лед. МЧС постоянно предупреждает — не ступать по тонкому льду. Тогда удовольствие может обернуться трагедией.

— Разница есть и в удочках, крючках, прикормке, — отмечает Алексей Герасимчук. — И если хорошо подготовиться, да и с погодой повезет, то и улов может быть приличным.

Окунь, плотва, подлещик и даже щука — из таких пород рыб не грех и уху сварить. Правда, не каждый рыбак захочет забрать добычу домой.

— Я сам могу есть, а вот коту не даю, — говорит другой любитель рыбной ловли Александр Васильевич. — Мы с пушистым вдвоем живем, я его берегу. Он консервы любит, а я — рыбку.

Семидесятилетний москвич шутит, что у его питомца вкус тоньше, а в корме он предпочитает креветки и говядину. Сам Александр Васильевич любит посидеть на Пречистенской набережной. Говорит, что и рыба разная попадалась. Иногда и крупных особей вылавливал.

Экологи отмечают, что такую рыбу лучше выпускать. За годы жизни она накопила в себе вредные вещества, которые попадают в реку.

Хотя еще в предыдущие столетия, до бурного развития технического прогресса, рыбаки очень любили московские берега. Археологические раскопки это подтверждают. В слоях, относящихся к XIII веку и позднее, встречаются разнообразные предметы рыболовного инвентаря.

К примеру, в центре столицы на территории Зарядья, непосредственно выходящего к Москве-реке, в те времена жили ремесленники и торговые люди, одним из подсобных занятий которых являлся рыбный промысел. При раскопках здесь обнаружены деревянные и сплетенные в виде колец берестяные поплавки от удочек и сетей, множество каменных и керамических грузил от сетей и неводов, металлические блесны и крючки. Огромный интерес представляли найденные здесь же кости рыб. Их хорошая сохранность позволила определить, к каким видам они принадлежали, и даже реконструировать размеры отдельных особей. Оказалось, что в уловах преобладали щуки, лещи, голавли, судаки, стерляди, сомы, осетры, севрюги и даже белуги. Последние и вовсе могли достигать трех метров в длину.

Иностранцев, посещавших Россию в прошлые столетия, всегда приводили в восторг рыбные богатства рек Московии. Осетра, например, изредка ловили даже в самом центре столицы у Каменного моста в середине XVIII столетия, о чем упоминал Карл Рулье. По свидетельству его же, в середине прошлого столетия здесь попадалась и крупная проходная каспийская минога, поднимавшаяся из Каспия высоко вверх по Волге и заходившая на нерест в Оку и Москву-реку. Ловился в Москвереке, а также в Клязьме и Оке, великолепный каспийский лосось. Об этом сообщал антиохийский патриарх Макарий, посетивший Россию в XVII веке: «Река Москва течет с запада к востоку и изобилует разных пород рыбой; одна порода бывает всегда с брюхом, полным вкусными мешочками красной икры».

Немало рыбы ловилось и в притоках Москвы-реки — Сходне, Химке, Яузе, Сетуни, Пахре, а также в многочисленных прудах столицы и ее окрестностях. Особенно знаменитыми по обилию и разнообразию рыбы были тогда Царицынские пруды, где водились крупные щуки, сомы, судаки, окуни, лещи, лини, язи, голавли, караси и прочая рыба.

— Иногда кажется, что мы ненадолго возвращаемся в прошлое, ведь рыбалка имеет давнюю историю, и мы прикасаемся к ней в своем хобби, — говорит Алексей Герасимчук.

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