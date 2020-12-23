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Владимир Путин согласился с идеей увеличения МРОТ
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин согласился с идеей увеличения МРОТ

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам согласился с идеей увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

В рамках встречи лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что в настоящее время размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. По мнению политика, рассчитывать МРОТ нужно на семью с двумя–тремя детьми.

— Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать. Это очевидные вещи, — ответил Миронову Путин.

Ранее Путин сообщил, что медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, в новогодние праздники необходимо сделать выплаты в двойном размере. По словам президента, такое решение обосновано с точки зрения справедливости и социальной ответственности. Путин обратился к членам правительства с просьбой, как можно быстрее организовать работу по решению этого вопроса.

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