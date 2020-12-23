Путин призвал все регионы России сделать 31 декабря выходным днем

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Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днем.

С соответствующей инициативой к главе государства обратился депутат Госдумы Сергей Неверов. В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам политик заявил, что многие регионы страны объявили 31 декабря выходным днем, так как последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам.

Путин поддержал данную инициативу. При этом он пояснил, что на федеральном уровне принять это решение нельзя, однако у субъектов имеются такие полномочия.

— Рекомендую и в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент России сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции не отменяет повестку развития страны. Путин подчеркнул, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны абсолютно стратегическое, принципиальное и жизненно важное значение. Также президент РФ прокомментировал ситуацию с расселением ветхого жилья в стране. Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина и других членов правительства уделить особое внимание решению этой проблемы.

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