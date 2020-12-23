«Позорную страницу надо закрывать»: Путин — о проблеме расселения ветхого жилья
Президент Российской Федерации Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам прокомментировал ситуацию с расселением ветхого жилья в стране.
Говоря об этой проблеме, глава государства заявил, что эту «позорную страницу надо закрывать».
— Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались, — цитирует Путина РИА Новости.
Президент РФ попросил вице-премьера Марата Хуснуллина и других членов правительства уделить особое внимание решению этой проблемы.
Ранее Путин заявил о необходимости своевременного реагирования на рост цен на жилье.
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