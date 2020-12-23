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«Позорную страницу надо закрывать»: Путин — о проблеме расселения ветхого жилья
Фото: youtube.com / Россия 24

«Позорную страницу надо закрывать»: Путин — о проблеме расселения ветхого жилья

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам прокомментировал ситуацию с расселением ветхого жилья в стране.

Говоря об этой проблеме, глава государства заявил, что эту «позорную страницу надо закрывать».

— Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ попросил вице-премьера Марата Хуснуллина и других членов правительства уделить особое внимание решению этой проблемы.

Ранее Путин заявил о необходимости своевременного реагирования на рост цен на жилье.

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