Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин объяснил популярность новогодней выплаты на детей
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин объяснил популярность новогодней выплаты на детей

Ростислав Зубков

Общество

Россияне оформили рекордное число заявок на новогодние выплаты в связи с тем, что хотят получить дополнительные средства до наступления праздников. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 23 декабря, на заседании Госсовета.

Речь идет о единовременных выплатах в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет.

— Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом... Поэтому и полтора миллиона за три часа заявок, — приводит РИА Новости слова главы государства.

О рекорде ему рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который также отметил, что проблем с доведением данных выплат до граждан нет. К настоящему моменту выплачено практически 67 миллиардов рублей выплат, уточнил глава правительства.

Ранее Владимир Путин распорядился перечислить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. На каждого ребенка в семье выплатят по пять тысяч рублей. В СМИ назвали этот указ главы государства «новогодним подарком».

Читайте также: Мишустин рассказал, кто автоматически получит новогодние выплаты на детей

выплатыВладимир ПутинНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Все мнения
О проекте