Путин объяснил популярность новогодней выплаты на детей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Россияне оформили рекордное число заявок на новогодние выплаты в связи с тем, что хотят получить дополнительные средства до наступления праздников. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 23 декабря, на заседании Госсовета.

Речь идет о единовременных выплатах в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет.

— Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом... Поэтому и полтора миллиона за три часа заявок, — приводит РИА Новости слова главы государства.

О рекорде ему рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который также отметил, что проблем с доведением данных выплат до граждан нет. К настоящему моменту выплачено практически 67 миллиардов рублей выплат, уточнил глава правительства.

Ранее Владимир Путин распорядился перечислить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. На каждого ребенка в семье выплатят по пять тысяч рублей. В СМИ назвали этот указ главы государства «новогодним подарком».

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