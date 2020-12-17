Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин выделит около 73,5 миллиарда рублей на выплаты детям к Новому году
Фото: pixabay.com

Кабмин выделит около 73,5 миллиарда рублей на выплаты детям к Новому году

Кирилл Николаев

Общество

Правительство Российской Федерации выделит около 73,5 миллиарда рублей на выплаты детям к Новому году. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в Министерстве финансов России.

По предварительным расчетам, решение о выплате по пять тысяч рублей коснется 14,7 миллиона детей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году. Президент подчеркнул, что речь идет о каждом ребенке в семье.

Читайте также: Путин назвал условие возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам

правительство Россиидетивыплаты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте