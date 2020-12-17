Кабмин выделит около 73,5 миллиарда рублей на выплаты детям к Новому году

Фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации выделит около 73,5 миллиарда рублей на выплаты детям к Новому году. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в Министерстве финансов России.

По предварительным расчетам, решение о выплате по пять тысяч рублей коснется 14,7 миллиона детей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году. Президент подчеркнул, что речь идет о каждом ребенке в семье.

Читайте также: Путин назвал условие возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам