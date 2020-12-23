Путин заявил о необходимости своевременного реагирования на рост цен на жилье

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Льготная ипотека в 6,5 процента работает, но если будут расти цены на жилье, то значительная часть этих усилий сведется к нулю. Об этом в среду, 23 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, необходимо следить за возможным ростом цен на жилье и своевременно на это реагировать, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции не отменяет повестку развития страны. Путин подчеркнул, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны абсолютно стратегическое, принципиальное и жизненно важное значение.

Напомним, правительство России в рамках антикризисных мер запустило весной 2020 года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года. Позднее было принято решение о продлении программы до 1 июля 2021 года.

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