Путин сообщил, что пандемия не отменяет повестку развития страны

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Пандемия коронавирусной инфекции не отменяет повестку развития страны. Об этом в среду, 23 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, текущий год был непростым. Пандемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы. Путин подчеркнул, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны абсолютно стратегическое, принципиальное и жизненно важное значение.

— Паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что в сложившейся ситуации требуются общие скоординированные усилия всех уровней власти и всех регионов России.

Ранее Путин сообщил, что пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира в 2020 году.

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