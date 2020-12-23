Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всего мира

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 23 декабря, на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, этот год выдался непростым не только для РФ, но и для всего мира.

— Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Ранее Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании.

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