Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне назвали человека, с которым хотели бы отпраздновать Новый год
кадр из фильма «Елки»

Россияне назвали человека, с которым хотели бы отпраздновать Новый год

Юлия Курганова

Общество

В России подвели политические итоги 2020 года. Политиком года опрошенные ВЦИОМ граждане страны назвали Владимира Путина, с ним же хотела бы встретить Новый год каждая вторая семья.

Далее в рейтинге идет премьер-министр Михаил Мишустин, глава Министерства обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Словом года респонденты назвали коронавирус. Большинство опрошенных с пониманием отнеслись к действующим ограничениям из-за пандемии и с сочувствием к европейским мерам.

— Ключевым словом для западных политиков принимающих и вводящих меры является «возможно», «может оказаться» и т. д. У нас меры более практичные, они связаны с настоящей оценкой, с настоящей ситуацией. К посткоронавирусному миру Россия оказалась готова лучше других стран и в смысле общественного доверия, и в смысле разбитых надежд, — отметил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Уходящий 2020 год большинство опрошенных россиян назвали непростым, но они с надеждой смотрят на будущий год. 48 процентов уверены, что для них и их семей он будет хорошим, передает Пятый канал.

Читайте также: Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки в 2020 году

опросроссиянеНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Все мнения
О проекте