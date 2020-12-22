Россияне назвали человека, с которым хотели бы отпраздновать Новый год

кадр из фильма «Елки»

В России подвели политические итоги 2020 года. Политиком года опрошенные ВЦИОМ граждане страны назвали Владимира Путина, с ним же хотела бы встретить Новый год каждая вторая семья.

Далее в рейтинге идет премьер-министр Михаил Мишустин, глава Министерства обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Словом года респонденты назвали коронавирус. Большинство опрошенных с пониманием отнеслись к действующим ограничениям из-за пандемии и с сочувствием к европейским мерам.

— Ключевым словом для западных политиков принимающих и вводящих меры является «возможно», «может оказаться» и т. д. У нас меры более практичные, они связаны с настоящей оценкой, с настоящей ситуацией. К посткоронавирусному миру Россия оказалась готова лучше других стран и в смысле общественного доверия, и в смысле разбитых надежд, — отметил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Уходящий 2020 год большинство опрошенных россиян назвали непростым, но они с надеждой смотрят на будущий год. 48 процентов уверены, что для них и их семей он будет хорошим, передает Пятый канал.

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