Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки в 2020 году

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMe.

Как показал опрос, 75 процентов соотечественников выделят на презенты любимым около пяти тысяч рублей. На десять тысяч готовы раскошелиться 19 процентов респондентов.

— При этом больше всего (от 10 тысяч рублей — прим. «ВМ») выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России, — приводит РИА Новости уточнение специалистов.

Они также обратили внимание, что 74 процента участников опроса приобретают подарки в ТЦ, почти 40 процентов — через интернет-площадки и маркетплейсы, 25 процентов — в ближайших магазинах. Еще 17 процентов опрошенных самостоятельно изготавливают презенты, а шесть процентов — ищут подарки на новогодних ярмарках.

Как выяснилось, в первую очередь россияне покупают подарки детям (57 процентов респондентов), затем родителям (53 процента) и родным (54 процента). При этом всего шесть процентов участников опроса признались, что устраивают новогодние сюрпризы своему начальству. Лишь семь процентов граждан отметили, что вовсе не собираются дарить подарки.

Исследование также показало, что наиболее часто респонденты дарят конфеты, чай, кофе, алкоголь, фигурки и новогодние украшения, а также электронику, игрушки, товары для хобби и смартфоны.

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