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Врач рассказала, с кем лучше встречать Новый год
/ Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Врач рассказала, с кем лучше встречать Новый год

Юлия Ямпольская

Общество

Для того, чтобы снизить риски заражения COVID-19, не стоит приглашать на новогодние праздники дальних родственников и друзей. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники №2 в Москве Наталья Шиндряева.

По ее словам, в этом году лучше провести праздник в кругу семьи.

— Не нужно приглашать дальних родственников и друзей. Даже если это выезд за город — на дачу, в коттедж, — то только с узким кругом людей, с которыми вы постоянно общаетесь, — уточнила специалист.

Она также добавила, что для проведения новогодних праздников рекомендуется выбирать малолюдные места для отдыха. При поездке на общественном транспорте необходимо помнить об антисептике и маске.

— И, конечно, перед тем, как ехать в другой город, было бы правильно поинтересоваться эпидемиологической обстановкой в этом городе, стараться выбирать малолюдные места отдыха и выбирать круг людей, с которым вы чаще всего контактируете - это члены вашей семьи, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Шиндряева рекомендовала остаться на новогодние праздники дома — заняться спортом, восстановить режим сна и питания. Также она советовала сократить все массовые мероприятия, а вместо этого предаться книгам, наслаждаться музыкой и хорошими телепередачами.

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