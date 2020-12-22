Психологи рассказали, как правильно загадывать новогоднее желание

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Не каждый знает, как загадывать желания так, чтобы они исполнялись. Психологи рекомендовали заранее придумать и записать свою мечту, а также поверить, что она сбудется, передает РИА Новости.

Так, психолог Ирина Ларина рассказала, что необходимо верить в свое желание.

— Загадывание желания в новогоднюю ночь — давняя традиция, и многие небезосновательно в нее верят. Кто-то пишет желание на бумаге, сжигает ее и высыпает пепел в шампанское, кто-то загадывает его во время боя курантов или с первым салютом, — уточнила специалист.

По ее словам, главное — продумать желание заранее. Лучше всего это сделать, выписав на лист бумаги не одну, а все свои мечты в порядке возрастания важности.

— Например, «найти чемодан денег» — это не конструктивное желание, а вот понять, для чего он вам, и обозначить это своим желанием — правильно, — рассказала психолог.

По мнению кандидата психологических наук Вадима Мямлина, новогоднее желание должно быть максимально конкретизировано — такой настрой способен трансформировать задуманное в практические действия.

— Я думаю, что желание должно быть конкретным. Например, в нынешней обстановке пандемии, которая точно не закончится к Новому году, самое главное, что можно пожелать — здоровья себе и близким людям, — уточнил психолог.

Мямлин также предупредил, что несмотря на внешнюю прелесть и заманчивость желания, нужно оставлять место стратегическим размышлениям.

— Например, вы хотите высокую должность, а как это отразится на вашей семейной жизни? Нередко людям кажется, что они хотят подняться по карьерной лестнице, а на самом деле им просто нужны возможности для самораскрытия, — подчеркнул специалист.

Также астролог Лилия Любимова заявила, что общая энергия людей, которые одновременно загадывают желания, играет важную роль в этом процессе. Она рекомендовала 31 декабря во время сборов подумать о сокровенных мечтах.

— Но если вдруг вас внезапно осенило под перезвон курантов чем-то другим, загадывайте по порыву сердца. Правда, такие внезапные желания уже через полгода мы часто забываем, — заключила астролог.

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