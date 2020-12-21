Эксперт по этикету рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Не совсем близкие люди могут неправильно расценить некоторые подарки на Новый год. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, как не ошибиться с презентом.

От канцелярии в качестве подарка стоит отказаться. Также не стоит дарить банные принадлежности и недорогие сладости. Эксперт по этикету отмечает, что у получателя таких подарков может сложиться впечатление, что вы выбрали первый попавшийся презент.

Духи — дело деликатное. Дарить такой подарок стоит тогда, когда человек намекнул или сообщил о конкретном аромате. Эксперт не рекомендует «гадать на кофейной гуще» и пытаться угадать вкус другого человека.

Хендмейд всегда ценится на славу. Однако на Новый год подарок ручной работы можно дарить, когда его сделал профессионал. Неряшливый или невкусный презент никому не придется по душе, сообщает NEWS.ru.

Предметы гардероба стоит дарить только близким людям. Эксперт по этикету отмечает, что такие интимные вещи можно презентовать тем, кого можно подпустить к себе на расстояние ближе 35 сантиметров.

Выбрать презент коллеге по работе или просто хорошему знакомому можно из списка беспроигрышных подарков. Эксперт выделяет дорогие сладости в хорошей упаковке, столовое серебро и фарфор, книги, а также качественное шампанское. Любой другой алкоголь можно подарить в случае, если человек его коллекционирует.

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