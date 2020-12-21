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Настоящие рождественские чудеса ждут юных москвичей в новогодние каникулы
Фото: Depositphotos

Настоящие рождественские чудеса ждут юных москвичей в новогодние каникулы

Михаил Петров

Общество

В предстоящие новогодние праздники юных москвичей ждут яркие рождественские чудеса. Для них будут работать популярные в столице детские игровые центры. Один из них — детский город профессий «КидБург», где каждый ребенок с 14 декабря 2020 года по 10 января 2021 года станет участником новогоднего волшебства.

Детский город профессий приглашает на новогодние интерактивные программы.

К примеру, новогодний спектакль «Елка для Ежика» рассчитан для детей 2–5 лет. Это добрая интерактивная сказка с увлекательным сюжетом, развивающими заданиями и музыкальными играми. В ней рассказывается о дружбе, взаимовыручке и новогодних чудесах. Малыши не просто станут зрителями, они смогут стать участниками сказки: оказаться в волшебном лесу и помочь героям выбраться из чащи на удивительную поляну к Деду Морозу, где их ждут сюрпризы, подарки и исполнение желаний.

Для ребят постарше, 6–14 лет, подготовлена интерактивная новогодняя программа «Похищение нового года». Это фантастическое интерактивное представление, где каждого ждут удивительные открытия и незабываемые приключения. А все дело в том, что Волшебная антизлодейская лига собирается помешать хитроумному магистру Вредеру испортить Новый год. Для этого формируется команда из смелых и любознательных ребят. Каждый ребенок сможет стать участником представления и присоединиться к команде волшебных героев. Они испытают немало приключений вместе с супергероями из Антизлодейской лиги, получат сложные и смешные задания от магистра Вредера, проведут научные эксперименты, которые спасут планету и Новый год. Детей ждут музыкальные и танцевальные конкурсы, активные игры и творческие задания и, конечно, встреча с Дедом Морозом, поздравления и подарки.

Есть у юных москвичей также возможность встретить Новый год в детском городе профессий по абонементу «Новогодний». Его обладатель сможет посетить одно новогоднее представление на выбор. Родители смогут подарить своему ребенку яркие эмоции и приобщить его к основам известных и новых профессий. В детском городе профессий соблюдаются все меры безопасности, каждый из посетителей станет особенным гостем на новогодних интерактивных представлениях.

А зачем ждать наступления Нового года, когда творить чудеса можно уже сегодня? Среди онлайн-услуг «КидБурга» есть, например, новогодние мастер-классы, где малышей научат делать волшебные украшения для мам, пап, бабушек и дедушек. Ими можно украсить комнату. Выбрав любой онлайн-мастер-класс и дату его проведения, можно научиться делать своими руками новогоднюю ель, подсвечник или танцующую открытку. И это еще не все. Родители могут порадовать своего ребенка, заказав для него онлайн-поздравление от самого главного новогоднего персонажа — Деда Мороза. Разве может быть что-то более впечатляющее, чем видеозвонок от Дедушки Мороза? Родители могут заранее подготовиться к звонку, попросив ребенка написать письмо Дедушке и передать его актеру. Во время поздравления Дед Мороз сможет вовлечь малыша в общение, и тогда ощущение реального присутствия волшебства в жизни ребенка будет более сильным и запоминающимся.

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