Врач объяснила, что делать родителям, чей ребенок испугался Деда Мороза

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новогодний праздник может стать испытанием не только для взрослых, но и для малышей. Многих детей пугают фейерверк, слишком большое количество новых людей и громкие звуки. Как подготовить маленького ребенка к празднику и что делать, если он испугался Деда Мороза?

Депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, профессор Татьяна Батышева в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что испугаться Деда Мороза — это нормально.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как подготовить маленького ребенка к празднику

— Представьте, что приходит незнакомец в смешной одежде и начинает лезть к тебе со своими «приставалками»: «Как тебя зовут?», «Расскажи стихотворение». Вполне возможно, что ребенок может испугаться. Важно понимать родителям, как себя вести. Прежде всего для ребенка надо создать ощущение абсолютной безопасности. Пусть ребенок сидит на руках. Пусть он делает то, что хочет, не нужно выталкивать его навстречу Деду Морозу и заставлять читать стихи. Поговорите с аниматором, покажите ребенку, что тот «свой». Когда мама с папой улыбаются незнакомцу в красном халате — значит, это сигнал, что это «наш человек», — заявила врач.

Батышева дала совет и аниматору, который приходит в дом. Важно поговорить с елочкой, зажечь ее, поговорить с родителями, дать ребенку привыкнуть. Только тогда можно идти на контакт с ребенком.

— Страхи, которые мы переживаем в детстве, могут формировать разные проблемы и преследовать нас многие годы, — считает собеседница.

По ее словам, праздник для взрослого и ребенка — это разные вещи. Для ребенка до года можно сделать торжество без шума и петард.

— У ребенка может развиться энурез, с этой проблемой часто сталкиваются врачи. Это могут быть нарушения сна, тревога, ребенок может бояться оставаться один в комнате, ему будет трудно наладить контакт со сверстниками. Трудно выстраивать взаимоотношения с социумом, когда у ребенка есть страх. Часто у детей есть заикание и тики, которые бывают, как правило, у ребят дошкольного возраста, — пояснила врач-невролог.

Подобные проблемы начинаются из-за нарушения режима и какого-то страха, с которым сталкивается малыш. До трех лет ребенку сложно понять, что есть Дед Мороз, поэтому медик рекомендует до этого возраста не устраивать праздники с аниматором.

По ее словам, лучше разграничивать детский и взрослый стол и следить за питанием ребенка, поскольку многие вызывают скорую из-за болей в животе у малыша. У детей есть свой распорядок дня, который не стоит нарушать.

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