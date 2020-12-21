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Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании
Фото: youtube.com / Россия 24

Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием. Об этом главу государства спросили вечером в понедельник, 21 декабря, когда он вышел на лед на Красной площади для того, чтобы исполнить желание девятилетнего мальчика Димы из Челябинска.

После хоккейной тренировки с юным россиянином у Путина спросили, что он загадал на Новый год. Глава государства сначала ответил, что пока не придумал, но после быстро сориентировался.

— Чтобы все были здоровы, — ответил президент.

Видео: Россия 24

Ранее сообщалось, что с Владимиром Путиным Дима Ащепков встретился на «ГУМ-Катке». Глава государства поинтересовался у маленького россиянина его впечатлениями от столицы. После этого на лед вышел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский. Вместе они провели тренировку по хоккею и затем сфотографировались на память.

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