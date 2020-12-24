Минпросвещения оценило питание в российских школах

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Министерство просвещения РФ считает, что учитывать вкусовые предпочтения детей при составлении школьного меню необходимо, но не стоит забывать о том, что дети часто отказываются от еды и дома. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в четверг, 24 декабря.

— Знаете, такая поговорка есть — на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому то, что такое вкусно, зависит от многих факторов. Безусловно, такие жалобы есть, в каждом конкретном случае, поверьте, реально происходит разбор — почему, что именно не удовлетворило родителей, — цитирует Глушко РИА Новости.

По словам первого замминистра просвещения, ребенок может посчитать школьную еду невкусной по многим причинам. Например, потому, что он не любит это блюдо, никогда не ел такого или у него плохое настроение, пояснил Глушко.

Он отметил, что над вопросом вкусовых предпочтений нужно работать, необходимо создавать меню, которое поддерживают сами дети.

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