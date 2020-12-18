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Минпросвещения представило способы обеспечения горячим питанием малокомплектных школ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Минпросвещения представило способы обеспечения горячим питанием малокомплектных школ

Кирилл Николаев

Образование

Министерство просвещения Российской Федерации разработало четыре способа организации разового бесплатного горячего питания для учеников 1–4-х классов в малокомплектных школах. Об этом в пятницу, 18 декабря, заявил заместитель министра просвещения Андрей Николаев.

По его словам, первым способом является доставка готовых блюд с предприятий общественного питания с соблюдением установленных санитарно-гигиенических требований, а вторым — организация горячего питания на базе предприятий общественного питания, которые находятся рядом с малокомплектными школами. Третьим вариантом является доставка готовых блюд из школьных столовых других образовательных учреждений. Также продукты могут быть выданы на руки родителям школьников.

Николаев отметил, что данные разъяснения по организации горячего питания для начальных классов направлены в регионы, сообщает ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил высокий уровень российского образования.

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