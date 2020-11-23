Почти 660 олимпиад школьников войдут в перечень Минпросвещения

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Министерство просвещения предлагает организовать 659 олимпиад школьников в 2020/21 учебном году.

Согласно ведомственному проекту приказа, «перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности» должен составить 659 олимпиад.

Кроме того, в список вошла Всероссийская олимпиада школьников, сообщается на портале раскрытия правовой информации.

Ранее сообщалось, что более 366 миллионов рублей заложено на развитие науки в бюджете Москвы на 2021 год.

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