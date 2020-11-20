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Более 500 тысяч столичных школьников приняли участие в олимпиадах
/ Фото: Патимат Абдурахманова

Более 500 тысяч столичных школьников приняли участие в олимпиадах

Юлия Ямпольская

Город

Учащиеся московских школ стали чаще принимать участие в олимпиадах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 35 процентов.

— Рост интереса к олимпиадам среди школьников во многом связан с тем, что система образования перешла к модели развития таланта каждого ребенка во всех московских школах. На достижение этой цели работают школы, кружки в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования. И мы видим, что интерес к олимпиадам действительно возрос, — цитирует Ракова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в столице совсем недавно завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, сейчас в дистанционном формате проходит муниципальный этап.

Согласно статистике, школьники, находясь на дистанционном обучении, стараются больше принимать участие в различных олимпиадах. Комбинация этапов — пригласительного весной и школьного осенью — позволила подросткам попробовать свои силы в разных направлениях. Так, например, в 2020 году в 1,5 раза больше учеников воспользовались правом выступить на муниципальном этапе по первым пяти прошедшим предметам.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о достижениях столичных школ в 2020 году

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