Сергей Собянин рассказал о достижениях столичных школ в 2020 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2020 году столичное образование оказалось в нестандартной ситуации: две недели осенних каникул, дистанционное обучение. Преподаватели и ученики успешно справляются с этим испытанием. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, средние результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) оказались на уровне показателей предыдущих лет и даже лучше. Столичные школы постоянно совершенствуют процесс обучения.

— Реализуется проект «Школа старшеклассников», ребята получают профильное образование. Углубленное изучение предметов дает возможность осознанного выбора профессии, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что московские школьники успешно выступают на международных олимпиадах и поступают на бюджетной основе в университеты. Столичные школы вошли в пятерку лучших в мире по качеству обучения. Все образовательные учреждения подключены к интернету. Также в московских школах установлены точки Wi-Fi и внедрены электронные сервисы.

Сергей Собянин подчеркнул, что за последние годы в Москве в 1,5 раза выросло число детей, которые ходят в детские сады. Кроме того, на 17 процентов увеличилось количество школьников и студентов колледжей. С 2011 года мы построили 392 школы и детских сада.

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