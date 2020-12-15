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В Минпросвещения отметили высокий уровень российского образования
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Минпросвещения отметили высокий уровень российского образования

Юлия Ямпольская

Образование

Победы на международных олимпиадах школьников позволяют судить об общем уровне образования в России. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, достойное выступление на конкурсе и подготовка к нему является тяжелым и ответственным процессом.

— Мы считаем, что результаты, показанный школьниками на таких соревнованиях, позволяют судить в том числе и об общем уровне образования в стране, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Глава министерства просвещения также отметил труд педагогов, которые работали с учениками во время подготовки к конкурсу.

Ранее сообщалось, что все пять членов сборной РФ получили золотые медали на Международной физической олимпиаде.

Читайте также: Почти 660 олимпиад школьников войдут в перечень Минпросвещения

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